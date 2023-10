Ermittlungen laufen Brand in Rösselmühle: Polizei geht von Fremd­verschulden aus Graz - Am Samstag, dem 1. April, brach in der stillgelegten Rösselmühle ein Feuer aus. Die Brandursache ist vorerst noch immer unklar, allerdings geht die Polizei von Fremdverschulden aus. Weitere Ermittlungen laufen noch. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (206 Wörter) © Schmallegger/Stadt Graz Artikel zum Thema Feuerwehr-Groß­einsatz: Grazer Rössel­mühle in FlammenGrazer Feuer­wehren im Dauer­einsatz: "Arbeiten werden noch Stunden andauern"

Am Samstagnachmittag, dem 1. April, kam es zu einem fordernden Brandeinsatz für die Florianis. Die alte, stillgelegte Rösselmühle stand in Flammen. Bemerkt wurde der Brand am Nachmittag von einer Diensthundestreife . Wir haben berichtet. Sofort wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Der unmittelbare Nahbereich um die Rösselmühle wurde großräumig abgesperrt.

Keine Personen verletzt

Am späten Nachmittag hatte die Berufsfeuerwehr Graz den Brand unter Kontrolle. Allerdings war aufgrund der ausschreitenden Flammen, nur mehr ein kontrolliertes Abbrennen des Objekts möglich. Alle Löschversuche waren vergeblich. Die Löscharbeiten dauerten noch viele weitere Stunden an. Personen wurden dabei keine verletzt. Dies war nicht das erste Feuer in der Rösselmühle, bereits zuvor ist es immer wieder zu kleineren Vorfällen gekommen.

Fahrlässigkeit oder Vorsatz?

Landeskriminalamt Steiermark sowie Kriminalreferat Graz nahmen sofort die Ermittlungen zum Brandgeschehen auf. Wie sich nun herausstellt, geht die Polizei bei dem Brand von Fremdverschulden aus. “Dieser Verdacht rührt aus den ersten Ermittlungsergebnissen. Der Brand dürfte von jemand Fremdes herbeigeführt worden sein. Die Frage ist nun, ob dies fahrlässig oder vorsätzlich geschehen ist”, so Polizeisprecher Heimo Kohlbacher gegenüber 5 Minuten. Die Spurenauswertung sowie die Zeugenbefragungen sollen in den nächsten Wochen Klarheit verschaffen.