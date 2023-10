Anmeldestart ab 7. April Fit durch den Früh­ling: In Klagenfurt wird wieder gesportelt Klagenfurt - Aerobic, Kampfkunst, Fitness, Outdoor oder Tanzsport. 83 verschiedene Kurse können beim Klagenfurter Sportfrühling von 24. April bis 5. Mai kostenlos besucht werden. Anmelden kann man sich schon ab Freitagvormittag, 7. April 2023. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (244 Wörter) Die Kurse des Klagenfurter Sportfrühlings können kostenlos von 24. April bis 5. Mai besucht werden. © Klagenfurt Sport

Die beste Zeit, mehr Sport und Bewegung zu machen, ist jetzt. Eine gute Gelegenheit dazu bietet das kostenlose Programm des Klagenfurter Sportfrühlings. Von 24. April bis 5. Mai 2023 stehen insgesamt 83 Kurse mit rund 2.200 Kursplätzen zur Auswahl. Mit dabei sind Angebote aus den Bereichen Aerobic, Kampfkunst, Fitness, Outdoor und Tanzsport. Spezielle Kurse für Familien sind beispielsweise Fußball für Eltern und Kinder oder Karate und Yoga für die ganze Familie. Ergänzt werden die verschiedenen Sportmöglichkeiten durch spannende Workshops und interessante Vorträge wie zum Beispiel „Aromapower im Sommer“, „Gesund abnehmen“ oder „Erfolgreich Trainieren“.

Für das körperliche Wohlbefinden

„Als Sportreferent freut es mich, dass es wieder die Möglichkeit gibt, unterschiedliche Sportarten beim Klagenfurter Sportfrühling kennenzulernen. Als Gesundheitsreferent kann ich jedem empfehlen, diese Gelegenheit zu nutzen, etwas für sein körperliches Wohlbefinden zu tun und vielleicht in diesem Rahmen seine zukünftige Lieblingssportart zu entdecken“, so Sport- und Gesundheitsreferent Stadtrat Franz Petritz (SPÖ). Neu im Angebot sind heuer das „HOT Seniorentraining“, Crossfit, Handstand und Armbalancen Basiskurse sowie die Tanzkurse „Heels and more“ und „Move4Fun“.

Ab 7. April anmelden

Anmeldungen für den Klagenfurter Sportfrühling sind ab Freitag, 7. April, 10 Uhr, über die Homepage , die E-Mail Adresse oder unter Telefon 0463/537-5175 möglich. Alternativ kann auch die Anmeldekarte im Programmheft genutzt werden. Dieses wird an alle Personen, die beim letzten Sportfrühling mitgemacht haben, per Post zugeschickt. Das Programm steht zusätzlich hier als PDF zum Download bereit.