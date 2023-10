Schiff Ahoi! Saison­start: Die "MS Gerlitze" sticht am Oster­sonntag wieder in See Ossiacher See - Gute Nachrichten: Die MS Gerlitze - das ehemalige Drauschiff - beginnt die Saison am Ostersonntag in Ossiach. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (144 Wörter) #GOODNews © KK

“Wir starten am 9. April 2023 in die neue Saison mit Rundfahrten Samstags, Sonn- und Feiertags!”, teilt die Ossiacher Schifffahrt voller Freude mit. Fahrten sind um 12.30 Uhr und 14.15 Uhr geplant. Ab 13. Mai finden dann wieder tägliche Rundfahrten statt. Eine genaue Übersicht des Fahrplans und weitere Informationen findest du hier.

Besondere Highlights

Heuer neu ist außerdem der Beginn mit zwei Kursen und dem Zwischenstopp bei der Anlegestelle Landskron um 13.15 Uhr – im April jeweils am Samstag und am Sonntag. Ein weiteres Highlight: Die MS Gerlitze übernimmt die täglichen Ausfahrten mit der neuen Bühne Villach, mit dabei ein neues Theaterstück rund um Sherlock Holmes. Mit den Schiffen erreicht man außerdem im Hop on/ Hop off Verkehr 14 Ausflugsziele rund um den See: Von Sport über Kultur bis zum Naturerlebnis ist alles dabei. Tickets können auch bereits online gekauft werden.