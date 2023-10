Ab 29. April Draurad­weg: Wirte laden zum Saison­start Kärnten - Um die Nebensaison anzukurbeln, laden die Drauradweg Wirte von 29. April bis 14. Mai zur "Genusszeit 2023" an den südlichsten Fernradweg Österreichs. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (132 Wörter) #GOODNews © Drauradweg Wirte

In der Radsaison 2023 treten rund 60 Mitglieder im Verein “Drauradweg Wirte” gemeinsam in die Pedale. Für heuer ist eine große Aktion geplant, um die Nebensaison am Drauradweg anzukurbeln. Von 29. April bis 14. Mai und 3. bis 29. Oktober 2023 lädt der Verein zur “Drauradweg Genusszeit 2023”. Für diese Aktionszeiträume wurden Goodiebags vorbereitet, vollgepackt mit Nützlichem für den nächsten Radurlaub.

Wirte laden zum Saisonstart

“Anstatt einer wetterabhängigen Saison-Auftaktveranstaltung, haben wir uns bereits im Vorjahr für einen Aktionszeitraum in der Vorsaison entschieden. Heuer gehen wir einen Schritt weiter und weiten den Zeitraum auf die Nachsaison aus. So soll wirklich jeder Käufer einer Goodiebag auch in den Genuss kommen, die Gutscheine bei uns Wirten einlösen zu können”, erklärt Wirte-Obmann Ferdinand Penker, wie es zu der Idee kam.