"Rasch und kompetent" LKH Villach erneut als regionales Trauma­zentrum anerkannt Villach - Seit 2016 ist die Abteilung für Unfallchirurgie im LKH Villach als regionales Traumazentrum zertifiziert. Nun erfolgte, nach 2019, eine weitere Bestätigung der hohen Qualität der unfallchirurgischen Versorgung. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (262 Wörter) Zu sehen sind Primar Peter Pickl und erster Oberarzt Martin Jesacher. © KABEG/Helge Bauer

Insbesondere bei schweren Verletzungen ist die zeitnahe und kompetente Erstbehandlung entscheidend. Um dies in Kärnten und Osttirol sicherzustellen, wurde bereits vor mehreren Jahren das Traumanetzwerk Kärnten und Osttirol gegründet. Ziel war und ist es, die kompetente Erstbehandlung sowie die Zusammenarbeit der einzelnen Kliniken im Verband des Traumanetzwerkes laufend zu evaluieren, bei Bedarf anzupassen und zu verbessern, um so eine hohe unfallchirurgische Qualität für jeden Patienten zu garantieren. Das LKH Villach als regionales Traumazentrum fungiert als unfallchirurgisches Schwerpunkthaus für den Raum Oberkärnten.

Rasches Handeln rettet Leben

„Im Notfall zählt jede Minute. Daher ist eine rasche und kompetente Erstversorgung der entscheidende Faktor“, berichten Peter Pickl, Abteilungsvorstand der Unfallchirurgie am LKH Villach und sein erster Oberarzt Martin Jesacher. Vor allem durch die intensive Zusammenarbeit der unterschiedlichen medizinischen Fachrichtungen sowie der Pflege kann sichergestellt werden, dass Schwer- und Schwerstverletzte rasch die notwendige Behandlung erhalten. Diese hohe Qualität der unfallchirurgischen Erstversorgung wurde nun durch externe Gutachter erneut kontrolliert und bestätigt.

Traumanetzwerk Kärnten und Osttirol

Bis dato ist es in Österreich nur im Großraum Salzburg sowie in Kärnten-Osttirol gelungen zertifizierte Traumanetzwerke zu implementieren. Insbesondere nach Zusammenführung der Fächer „Orthopädie“ und „Unfallchirurgie“ zum neuen Gesamtfach „Orthopädie und Traumatologie“, ist es in Zukunft für die starke Positionierung des Landeskrankenhauses Villach als regionales Traumazentrum im Netzwerk wichtig, die hohe Kompetenz in der Schwerstverletztenbetreuung beizubehalten. Das Traumanetzwerk Kärnten und Osttirol besteht aus den KABEG-Spitälern in Klagenfurt, Wolfsberg und Villach, sowie dem Unfallkrankenhaus Klagenfurt, dem Bezirkskrankenhaus Lienz und Spittal sowie dem Deutsch-Ordens-Spital Friesach.