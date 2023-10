Enkeltrick und andere Gefahren

Wie erkennt man Betrugs­maschen richtig? Dieser Vortrag sorgt für Auf­klärung

Spittal an der Drau - Unter dem Titel „Achtung, Betrug! Enkeltrick und andere Gefahren“ lädt die Stadtgemeinde Spittal an der Drau in Kooperation mit dem Gesundheitsland Kärnten am 25. April 2023 zu einem kostenlosen Vortrag ein.

