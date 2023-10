Teils sogar Totalausfälle Obst­bauern bangen um ihre Ernte: Frost hinter­ließ Schaden in Millionen­höhe Steiermark - Im März war es so warm, dass manche Obstsorten schon früher in die Blüte gegangen sind. Nun sorgen aber die kalten Nächte im April für viele Probleme. Viele Obstbauern bangen daher um ihre Ernte, denn bei manchen Blüten sind heuer sogar mit Totalausfällen zu rechnen. Der Frost hinterließ im Obstbau einen Schaden in Höhe von 35 Mio. Euro. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (252 Wörter)

Aufgrund des überdurchschnittlich warmen März ist die Vegetation schon weit vorangeschritten. Auf der anderen Seite hat sich die kalte Luft aus dem hohen Norden in den vergangenen Tagen durchgesetzt. So gab es in disponierten Lagen in der Steiermark Nächte mit bis zu minus 8 Grad. Die Konsequenz der frühen Vegetation einerseits und der tiefen Temperaturen anderseits: Die prognostizierten Frostschäden in der Landwirtschaft sind leider eingetreten und haben den Obstbau – hier vor allem das Steinobst mit den Marillen, Zwetschken, Nektarinen und Kirschen, teilweise auch das Kernobst mit Äpfeln und Birnen – schwer getroffen.

35 Mio. Euro Schaden

Bei Marillen sind punktuell Totalausfälle zu erwarten. „Aktuell gehen wir nach ersten Bewertungen durch unsere Sachverständigen davon aus, dass ein Drittel der gesamten Obstfläche, also rund 4.000 Hektar, von Frostschäden betroffen ist. Der Gesamtschaden beträgt aus heutiger Sicht rund 35 Millionen Euro“, so der Vorstandsvorsitzende der Österreichischen Hagelversicherung, Kurt Weinberger, in einer ersten Zwischenbilanz: „Erst wenn die Temperaturen weiter ansteigen und erkennbar ist, wie sich die Kulturen weiterentwickeln, wird das endgültige Schadensausmaß sichtbar sein. Auch für heute Nacht sind Minustemperaturen prognostiziert.“

Tiefsttemperaturen seit 27. März © ÖHV

Frostschäden sind ein wiederkehrendes Thema

Vielen Obstbauern ist das Katastrophenjahr 2016, mit einem Schaden von mehr als 200 Millionen Euro, noch in schlechter Erinnerung. Auch die folgenden Jahre (2017/2020/2021) waren wiederkehrend frostig. Und: Aufgrund der Erderwärmung beginnt die Vegetation immer früher. In Kombination mit Frostnächten, die grundsätzlich um diese Zeit nicht ungewöhnlich sind, stellt der verfrühte Vegetationsbeginn auch in Zukunft eine zunehmende existentielle Bedrohung dar.