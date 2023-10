Versorgungssicherheit und Energiewende Für mehr Unabhängig­keit: Kelag geht in die Offensive Kärnten - Die Kelag plant für 2023 ein grüne Investitionsoffensive in Höhe von rund 260 Millionen Euro. Somit sollen die Erzeugung von Strom aus erneuerbarer Energie, die Erweiterung der Wärmenutzung sowie der Ausbau und die Modernisierung der Netzinfrastruktur stärker denn je vorangetrieben werden. von Janine Ploner 3 Minuten Lesezeit (454 Wörter) Manfred Freitag, Vorstandssprecher Kelag. © Kelag

Damit leistet die Kelag einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen, klimaneutralen und zunehmend unabhängigeren Energiezukunft.

Konzernergebnis über Vorjahresniveau

Im Geschäftsjahr 2022 wuchs der Umsatz des Kelag-Konzerns auf 3.103 Millionen Euro. Das Konzernergebnis erhöhte sich auf 214 Millionen, wovon 137 Millionen Euro auf den Ergebnisbeitrag der 10-Prozent-Beteiligung an der VERBUND Hydro Power GmbH zurückzuführen ist. Ohne diesen Effekt liegt das Ergebnis der Kelag im Jahr 2022 mit rund 77 Millionen nur leicht über dem Niveau des Jahres 2021. „Die Kelag ist mit einem Anteil von rund 10 Prozent zweitgrößter Miteigentümer der VHP, dem größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Österreich. Diese Beteiligung wurde in den vergangenen Jahrzehnten vorausschauend aufgebaut und bringt wichtige Erträge für die Kelag. Sie tragen maßgeblich zu unserer wirtschaftlichen Stärke bei, die wir dringend für die notwendigen Investitionen in die Energie-Infrastruktur unseres Landes brauchen“, erläutert Danny Güthlein, Mitglied des Vorstandes.

Historisch niedrige Wasserführung

Die Stromaufbringung des Kelag-Konzerns lag im Geschäftsjahr 2022 mit 12.124 Millionen Kilowattstunden um 17,1 Prozent unter jener des Vergleichswertes des Jahres 2021. Der Stromabsatz sank um 18,7 Prozent. Die Entwicklung ist unter anderem auf das historisch niedrigste Wasserdargebot zurückzuführen. Ebenso sank der Wärmeabsatz aufgrund der warmen Witterung um 8,1 Prozent.

Drei Milliarden für die Energiewende

„Als Kelag-Konzern haben wir es uns einmal mehr zum Ziel gesetzt, unseren erneuerbaren Ausbaupfad mit nachhaltigen Projekten voranzutreiben: In den kommenden zehn Jahren investieren wir rund zwei Milliarden Euro zusätzlich in die Nutzung erneuerbare Energieträger und rund eine Milliarde in die Netzinfrastruktur,“ sagt Freitag. Im Kampf gegen den Klimawandel und zur Erhöhung der Unabhängigkeit von fossilen Energien braucht es einen ausgewogenen Mix aus grünen Energien. Der Kelag-Konzern verfolgt mit seiner nachhaltigen Ausbaustrategie für Projekte im In- und Ausland genau dieses Ziel.

Investitionen im Geschäftsjahr 2022

Im Geschäftsjahr 2022 wendete die Kelag rund 214 Millionen Euro für Investitionen und Instandhaltungen auf. Schwerpunkte waren Erzeugungsanlagen, die Netzinfrastruktur und Wärmeversorgungsanlagen. „Gleichzeitig investierten wir im vergangenen Geschäftsjahr aber auch in neue, zukunftsträchtige Geschäftsfelder“, erklärt Manfred Freitag, Sprecher des Vorstandes der Kelag.

“Kunden sollen davon profitieren”

Nach dem Rekordgewinn der Kelag im Jahr 2022 fordert der Kärntner FPÖ-Chef Erwin Angerer einen sofortigen Stopp der für Sommer angekündigten Strompreis-Erhöhung für die Kelag-Kunden. „Der Gewinnmaximierung mit willkürlichen Preiserhöhungen auf Kosten der Endkunden muss von der Politik ein Ende gesetzt werden“, fordert Angerer. Auch Team Kärnten-Chef Bürgermeister Gerhard Köfer fordert, dass sich das Ergebnis der Kelag auch positiv auf die Kunden des Energieversorgers auswirkt: „Es muss alles getan werden, dass es zu keiner Erhöhung des Strompreises für die Kunden kommt und diese vielmehr von den Ergebnissen der KELAG profitieren, nämlich durch Preissenkungen.“