Bedarf wird evaluiert Nach Rössel­mühl­brand: Schlag­kraft der Feuer­wehr soll ver­bessert werden Graz - Der Brand in der stillgelegten Rösselmühle erwies sich für die Florianis als ein fordernder Einsatz. Stadtrat Manfred Eber nimmt das Brandereignis zum Anlass, um den derzeitigen Feuerwehr-Bedarfsplan zu evaluieren und eventuell anzupassen. Zudem wird im April der Neubau der Feuerwehrwache Ost dem Gemeinderat zum Beschluss vorgelegt.

Die Grazer Berufsfeuerwehr hat am letzten Wochenende einmal mehr ihre Einsatzqualität unter Beweis gestellt. „Mein herzlicher Dank gilt den Kollegen der Berufsfeuerwehr, die den Großbrand in der Rösselmühle rasch unter Kontrolle gebracht haben und wenige Stunden später auch bei einem Zimmerbrand in St. Peter im Einsatz waren. Mit ihrer Professionialität gewährleistet die Grazer Berufsfeuerwehr tagtäglich ein Höchstmaß an Sicherheit für die Grazer Bürgerinnen und Bürger“, bedankt sich Stadtrat Manfred Eber, der auf über 6.000 Einsätze verweist, die die Berufsfeuerwehr letztes Jahr geleistet hat.

Feuerwehr-Bedarfsplan wird unter die Lupe genommen

Damit die Schlagkraft der Grazer Berufsfeuerwehr auch weiterhin auf diesem hohen Niveau zur vollen Geltung kommt, nimmt Stadtrat Eber das Großbrandereignis am letzten Wochenende zum Anlass, um den derzeitigen Feuerwehr-Bedarfsplan zu evaluieren: „Gerade bei solchen Ausnahmesituationen wird erkenntlich, was hervorragend funktioniert hat und wo auch eventueller Handlungsbedarf von Nöten ist. Nach der ersten Einsatzanalyse muss man feststellen, dass der vorbildliche Einsatz bei der Rösselmühle gleichzeitig auch die Kapazitätsgrenzen der Berufsfeuerwehr aufgezeigt haben. Und das wollen wir uns in den nächsten Wochen im Detail anschauen.“

Investition in Ausrüstung

Auf der anderen Seite ist es notwendig, dass der Berufsfeuerwehr auch die entsprechende Ausrüstung zur Verfügung gestellt wird. So wurde letztes Jahr die Ersatzbeschaffung von jeweils drei Drehleiterfahrzeugen (2,7 Mio. Euro) und Löschfahrzeugen (1,7 Mio. Euro) sowie die Fertigstellung des Feuerwehrboothauses mitsamt eines Rettungsbootes (160.000,-) beschlossen.

Beschluss Feuerwehrwache Ost wird im April vorgelegt

Im kommenden Gemeinderat im April wird der nächste Schritt gesetzt, um die Einsatzleistung der Feuerwehr für die kommenden Jahrzehnte merklich zu verbessern: Um 13 Millionen Euro wird am Dietrichsteinplatz ein neues und zeitgemässes Rüsthaus errichtet, um die derzeitige recht veraltete Feuerwehrwache Ost zu ersetzen. Stadtrat Eber betont: „Ich freue mich besonders, dass wir den Neubau der Feuerwehrwache Ost ausgerechnet im 170. Jahr der Gründung der Berufsfeuerwehr Graz beschließen können.“