Weltgesundheitstag „Bewegtes Kärnten“: Gesundheit fängt schon in den Kinderschuhen an Kärnten - Vor 75 Jahren wurde die Weltgesundheitsorganisation gegründet. Seither macht die WHO zum Weltgesundheitstag am 7. April jährlich auf Gesundheitsthemen aufmerksam. Zum Jahrestag vereint sie diese unter dem Motto "Gesundheit für alle". von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (337 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay

„In diesem Sinne und mit dem Start der neuen Regierungsperiode werden wir in Kärnten unseren Fokus einerseits verstärkt auf generationenübergreifende Gesundheitsprävention richten, andererseits gezielt Schwerpunkte für die einzelnen Generationen setzen“, informiert Kärntens Gesundheitsreferentin, Landeshauptmann Stellvertreterin Beate Prettner (SPÖ), im Vorfeld des morgigen Weltgesundheitstages.

„Kärntner Kinder-Gesundheitsbericht“

Aktuell wird ein spezieller „Kärntner Kinder-Gesundheitsbericht“ erarbeitet. Beauftragt damit ist das EPIG-Institut in Graz. „Anhand dieses Berichts werden wir neue Strategien datenbasiert für unsere Kinder und Jugendlichen entwickeln und zielgenaue Schwerpunkte setzen können“, sagt Prettner. Fest steht bereits: „Der Prävention werden wir ein noch größeres Augenmerk schenken. Denn Gesundheitspolitik beginnt nicht bei der Behandlung von Krankheit, sondern beim Erhalt der Gesundheit. Und da kann jeder einzelne für sich selbst einiges beitragen.“

Kärnten hält sich fit

Tatsächlich ist dem Gesundheitsbericht 2022 zum Thema Prävention Folgendes zu entnehmen: „51,2 Prozent der Kärntner erfüllen die Bewegungsempfehlungen. Das klingt gut“, so die Gesundheitsreferentin. Sieht man sich die Geschlechtersituation an, so zeige sich, dass 54,8 Prozent der Männer und 47,7 Prozent der Frauen in Kärnten die Bewegungsempfehlungen einhalten. „In Summe liegt Kärnten mit dieser Quote im österreichischen Spitzenfeld. Dennoch gibt es Luft nach oben. Daher werden wir unsere Bewegungsangebote weiter ausbauen“, kündigt Prettner an. Bei der Präventionsform Ernährung zeigt sich die gegenteilige Geschlechtersituation: Frauen ernähren sich gesünder als das männliche Geschlecht. Mit Sorge registriert werde die kontinuierliche Zunahme von adipösen Menschen: Die Tendenz ist seit Jahren steigend. Bei den Männern liegt Kärnten bei einem Anteil von 16,3 Prozent, bei Frauen sind es rund 12,9 Prozent.

Sichtbar gesund

Unter dem Motto „Bewegtes Kärnten“ soll daher der Gesundheitsförderung ein noch höherer Stellenwert zukommen: „Kärnten bietet diesbezüglich viele Anlaufstellen, diese werden wir konsequent ausbauen, sichtbarer machen, deutlicher regionalisieren und über alle Alters- und Lebensbereiche anbieten“, erklärt die Kärntner Gesundheitsreferentin. Das heißt: „Vor-Ort-Angebote werden alle Generationen dazu animieren und motivieren, persönliche und gemeinschaftliche Gesundheitsförderung zu praktizieren.“