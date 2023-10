Feuerverbot

Risiko zu groß: Oster­feuer wegen Waldbrand­verordnung abgesagt

Faak am See - Derzeit herrscht vor allem in den Wäldern extreme Trockenheit. Die Bezirkshauptmannschaft Villach-Land verordnete kürzlich sogar ein Feuer- und Rauchverbot. Ein erstes Osterfeuer wurde nun bereits abgesagt. Das Risiko sei zu groß.

von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (127 Wörter)