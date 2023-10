Showdown gegen LASK "Wir wollen den Pokal": Sturm Graz bereit zum Angriff Graz - Heute Abend, Donnerstag, 6. April 2023, kommt es im UNIQA ÖFB Cup-Halbfinale zum Schlager gegen den LASK. Der Anpfiff erfolgt um 20.30 Uhr und allerspätestens nach dem Elfmeterschießen steht der zweite Cup-Finalist fest. Holen sich die Grazer den Sieg? von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (359 Wörter) © Elisa Auer

Mit den Oberösterreichern gibt es, laut den Grazern, noch eine offene Rechnung zu begleichen: Das Team von Trainer Dietmar Kühbauer ist als einziges Team der Alpenrepublik in der Saison 2022/23 gegen Sturm Graz ungeschlagen. Am Donnerstag wollen sie gegen den LASK ins Finale einziehen und den Fans eine weitere Reise über die Pack ins Klagenfurter Wörthersee Stadion ermöglichen.

Die Vorfreude ist groß

“Der Cup ist für ein extrem wichtiger nationaler Wettbewerb, auf den wir uns sehr konzentrieren. Es sind sechs Spiele, die man alle gewinnen muss, um am Ende als Sieger festzustehen. Unser Ziel war von Anfang an, dass wir den Pokal holen wollen”, so Cheftrainer Christian Ilzer. “Am Donnerstag wird die Hütte gegen den LASK brennen und alle freuen sich riesig auf dieses Spiel. Es wird eine besondere Partie und ich bin absolut überzeugt, dass die Stimmung elektrisierend sein wird und wir gemeinsam alles dafür tun werden, um ins Finale einzuziehen”, so der 45-Jährige.

Feuriger Empfang

Weiters wird sich im Vorfeld des Halbfinales etwas Besonderes abspielen. Die Mannschaft wird bei der Anreise mit dem Bus von den Fans empfangen und die wiederum werden alles daran setzen, um das Team vor dem Spiel noch einmal so richtig einzuheizen. Ab 18.45 Uhr werden die Fanclubs am unteren Ende der Conrad-von-Hötzendorf Straße die Mannschaft empfangen. Das Team wird gemeinsam mit den Fans eine selten zuvor dagewesene Einheit bilden und alles daran setzen, den Einzug ins Finale am 30. April perfekt zu machen.

Food Trucks, Autogrammstunde und vieles mehr

Wie gewohnt gibt es wieder einige Aktionen rund um den Spieltag. Wie am vergangenen Sonntag werden zwei Food Trucks am Stadionvorplatz stehen, alle Einnahmen aus den beiden Food Trucks kommen gänzlich dem Verein zugute, gleiches gilt auch für die Erträge der Sturm Bar, die sich ebenfalls am Stadionvorplatz befindet. Wie bei jedem Heimspiel dürfen Kinder bis 14 Jahre gratis in den Münzer Familiensektor. Neben den körperlichen Verpflegungen gibt es für die Fans vor dem Spiel auch die Möglichkeit, sich vor dem Sektor 22 Autogramme zu sichern. Für Parkplatz-Suchende gibt es in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße eine weitere Möglichkeit.