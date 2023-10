Heilpflanze Kren Zu Ostern: „scharfer Steirer“ darf am Tisch nicht fehlen Steiermark - Er ist jede Träne wert, die beim Verreiben fließt – steirischer Kren dankt es mit vielen wertvollen gesundheitsfördernden Eigenschaften und wird daher zurecht als das „Antibiotikum des Gartens“ genannt. Steirischer Kren hat mehr Vitamin C als Zitronen und ist anerkannte Heilpflanze von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (354 Wörter) Kren darf im Osterkorb nicht fehlen. Erkennbar ist steirischer Kren an der EU-geschützten Marke. © LK Steiermark-Danner

Ostern ist auch eine Hochzeit für dieses scharfe Gewürz: Fünf Dekagramm isst jeder Steirer rund um die Festtage, 25 Dekagramm sind es im Schnitt im ganzen Jahr. Im Osterkorb sowie am Ostertisch darf Kren neben Osterfleisch, Eiern, Osterbrot, Osterkrainer, Selchwürsteln und Salz keinesfalls fehlen, ist er doch Teil langer Tradition und gelebten Brauchtums.

Qualität durch die umsichtige Pflege

Steirischer Kren braucht eine sehr umsichtige Pflege mit extrem viel Handarbeit. Das unterscheidet Steirischen Kren von namlosen Produkten. Die Krensetzlinge werden Anfang April waagrecht in die Erde gelegt. Im Juni erfolgt die mühevolle Handarbeit des Krenhebens. „Unfassbare 30.000 Krenpflanzen pro Hektar werden beim Krenheben im Juni händisch aus der Erde gezogen und die Seitentriebe entfernt. So kann sich die gerade, glatte Stange entwickeln“, erklärt Thomas Gasper, Obmann der steirischen Krenbauern. Die Krenernte ist zweigeteilt: Ein Teil der Felder wird im November, der Rest im Februar des Folgejahres geerntet – rechtzeitig vor Ostern.

Mehr Vitamin C als Zitronen

Kren liefert zudem reichlich B-Vitamine und wertvolle Mineralstoffe wie Natrium, Kalium, Magnesium, Calcium, Phosphor und Eisen. Mit dieser Fülle an gesundheitsfördernden Eigenschaften hat sich Kren seit Jahrhunderten als altes Hausmittel gegen Atemwegs- und Harnwegsinfekten bewährt. Aufgrund der reizenden Eigenschaften der enthaltenen Senföle, wirkt die scharfe Wurzel auch durchblutungsfördernd. Die reizende Wirkung des Krens wird auch als innere Anwendung eingesetzt und regt die Verdauung, Leber und Bauchspeicheldrüse an. Und was die wenigsten wissen: Die Wurzel enthält sogar doppelt so viel Vitamin C wie Zitronen. 2021 wurde Kren vom deutschen Verein für Heilpflanzen (NHV Theophrastus) zur Heilpflanze des Jahres gewählt.

Steiermark ist Kren-Land

50 steirische Krenbetriebe kultivieren diese scharfe und gesunde Wurze auf 296 Hektar. Das entspricht 99 Prozent der österreichischen Produktion. Der Selbstversorgungsgrad liegt bei knapp 120 Prozent. Das traditionelle Anbaugebiet des Steirischen Krens befindet sich im südöstlichen Teil der Steiermark. Der in der Südoststeiermark vorherrschende schwere, tiefgründige Lehmboden sorgt nicht nur für eine optimale Entwicklung, sondern verleiht dem Steirischen Kren gleichzeitig seine von vielen geschätzte Schärfe. Eine Produktion von etwa 3.500 Tonnen pro Jahr unterstreicht die wirtschaftliche Bedeutung des Krens für die Steiermark.