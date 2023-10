In der Karwoche LC Villach Nach­wuchs trainiert für bevor­stehenden Meister­schaften Villach - Alle Jahre wieder bereitet sich der LC Villach Nachwuchs in der Karwoche auf die bevorstehenden Aufgaben vor. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (211 Wörter) © LC Villach

Während Sonja Schustereder sich mit ihrer Trainingsgruppe des ÖLSZ Südstadt in Cervia vorbereitet und an ihrer Technik feilt, befindet sich der größte Teil des Vereins in Caorle, wo Dauerläufe, Krafteinheiten, Tempoläufe und vieles mehr am Tagesplan stehen. “Einmal am Tag besuchen wir das nahe gelegene Stadio Olimpico, wo auch andere Vereine den Grundstein für eine erfolgreiche Saison 2023 legen”, erzählen die Athleten. In der Toskana arbeitet Dorina Trabesinger an ihrer Schnelligkeit, um heuer Österreichweit vorne mitmischen zu können, so die Mittelstrecklerin. Man darf also schon gespannt sein auf die bevorstehenden Meisterschaften.

Über LC Villach

Der LC Villach Leichtathletik wurde 1982 von den ehemaligen Spitzenathleten Wolfgang Miklautsch, Hans Pribernig, Peter Sternad, Gert Weinhandl und Karl Woschitz gegründet. Die Liste der ehemaligen und aktuellen Top-Athleten des Vereins liest sich wie das Who-is-Who der österreichischen Leichtathletik: Stephanie Graf, Dietmar Millonig, Johann Lindner, Oliver Münzer, Veronika Watzek, Roman Weger, Markus Hohenwarter, Bruno Mautendorfer, Gabriele Miklautsch, Rudi Altersberger, Werner Oberrauner, Erich Kokaly, Winfried Pesentheiner, Lydia Windbichler, Maria Springer, Gudrun Sternig, Fritz Lange, Wolfgang Maurer, Andreas Lindner, Gerd Matuschek, Sylvie Tramoy. Die Ziele des LC Villach Leichtathletik sind die Förderung des Spitzen- und Breitensports, wobei größtes Augenmerk auf eine qualitativ hochwertige, nachhaltige und wertebewusste Nachwuchsarbeit gelegt wird.