"Religiös begründete Ungleichbehandlung" Veranstaltungs­verbot am Karfreitag: Verein will sich nach Protest­konzert selbst zur Anzeige bringen Villach - Der Kulturhof Villach fordert das Ende des Veranstaltungsverbots am Karfreitag. Um diese Forderung zu unterstreichen, veranstaltet der Kulturverein morgen, 7. April, ein Konzert der deutschen Band Dÿse. "Gegebenenfalls werden wir unseren Verstoß zur Selbstanzeige bringen", kündigt der Verein an. So will man auf "religiös begründete Ungleichbehandlung" aufmerksam machen.

“Wir fordern eine Ende des Veranstaltungsverbots am Karfreitag”, teilt der Kulturhof Villach mit. Um “dieses Unrecht wieder in den Diskurs zu bringen”, veranstaltet der Verein im Kulturhof:keller am Karfreitag, 7. April 2023, ein

Konzert der deutschen Band Dÿse. “Gegebenenfalls werden wir unseren Verstoß gegen das Veranstaltungsverbot am Karfreitag in Kärnten zur Selbstanzeige bringen, um eine Überprüfung dieser unzeitgemäßen, religiös begründeten Ungleichbehandlung und letztlich die Abschaffung des Veranstaltungsverbots zu erreichen”, kündigt der Verein an.

Kärnten ist am Karfreitag besonders streng

Denn tatsächlich sei der Karfreitag seit 2019 durch die Novelle BGB1. I Nr. 22/2019 kein Feiertag mehr für Arbeitnehmer*innen evangelischer, methodistischer und altkatholischer Religionszugehörigkeit. “Am Karfreitag wird also fleißig gearbeitet und nach Feierabend kann auch gerne ein Konzert besucht werden. Zumindest ist das in allen Bundesländern Österreichs möglich, mit Ausnahme von Kärnten”, weiß der Kulturverein, denn: Hier gelte auch im Jahre 2023 nach wie vor ein generelles Veranstaltungsverbot. “Gleichso am Karsamstag bis 12 Uhr und am 24. Dezember.” In den Bundesländern Burgenland, Niederösterreich, Salzburg, Wien und Tirol seien wiederum nur jene Veranstaltungen verboten, die geeignet sind, “religiöse Gefühle der Bevölkerung zu verletzen” bzw. “den Charakter dieser Tage stören”.

In Vorarlberg seien lediglich Veranstaltungen von Lichtspielen eingeschränkt, sofern diese der Bedeutung des Karfreitags “abträglich” sind. In Oberösterreich und der Steiermark gebe es keine Sonderregelungen in den jeweiligen Veranstaltungsgesetzen. “Das Kärntner Veranstaltungsverbot am Karfreitag und am 24. Dezember verstößt unserer Meinung nach gegen die Grundrechte der Kunstfreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und Berufsfreiheit”, findet der Villacher Kulturverein.