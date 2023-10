Einsatz läuft!

Halle in Flammen: 180 Einsatzkräfte bekämpfen Großbrand

Leibnitz - Am Donnerstagabend wurden mehrere Feuerwehren zu einem Großbrand in St. Johann im Saggautal alarmiert. Laut ersten Informationen steht eine Halle in Flammen, in der Papier und Plastik gelagert wurde.

von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (75 Wörter)