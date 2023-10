Zwischen Sonne und Wolken

Prognose: Dieses Wetter erwartet Kärnten am Karfreitag

Kärnten - Am Karfreitag machen sich in Oberkärnten tagsüber ausgedehnte Wolkenfelder bemerkbar, vereinzelt ist Regen möglich. " Am längsten sonnig ist es im Klagenfurter Becken und im Unteren Lavanttal", weiß die GeoSphere.

von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (69 Wörter)