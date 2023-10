Donnerstagnachmittag 110 Feuerwehr­leute bei Brand in Gleisdorf im Einsatz Gleisdorf - Sechs Freiwillige Feuerwehren mit insgesamt 110 Kräften standen am Donnerstagnachmittag, dem 6. April 2023, bei einem Nebengebäudebrand im Bezirk Weiz im Einsatz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (83 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Aus bisher unbekannter Ursache brach am Donnerstagnachmittag ein Feuer in einem Nebengebäude in Gleisdorf aus. Die Freiwilligen Feuerwehren Labuch, Gleisdorf, Ludersdorf, St. Margarethen, Nitscha und Eggersdorf rückten mit 110 Kräften zum Einsatz aus. Gemeinsam gelang es ihnen, die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

“Im Brandobjekt waren Fahrzeuge, darunter mehrere Puch-Maxi abgestellt”, heißt es seitens der Polizei. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Weitere Ermittlungen werden durch einen Bezirksbrandermittler geführt. Die Schadenssumme ist bislang nicht bekannt.