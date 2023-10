15 Zentimeter dicke Akte Klimakleberin droht Aus­weisung: "Wurde drei Stunden lang ein­vernommen" Kärnten - "Wie eine Schwerverbrecherin" sei die 26-jährige Klimaaktivistin am Donnerstag im Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) verhört worden. Wie berichtet, soll gegen die gebürtige Deutsche ein Aufenthaltsverbot für Österreich erwirkt werden. Begründet wird dies mit Verwaltungsübertretungen, welche Windl im Zuge der Demonstrationen der "Letzten Generation" begangen haben soll. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (173 Wörter) © 5min.at Artikel zum Thema Klimakleber-Schönheit droht nun Aufenthalts­verbot für Österreich"Klima-Shakira" Anja Windl redet Klar­text: "Gefängnis kriegt mich nicht unter"

Wie berichtet, soll gegen die 26-jährige Deutsche Anja Windl ein mehrjähriges Aufenthaltsverbot für Österreich erwirkt werden. Als Grund nennt die Behörde ein vermeintliches “Gefährdungspotential” durch die junge Frau, weil sie gemeinsam mit anderen Klimaaktivisten der “Letzten Generation” Straßen in Städten, wie Innsbruck, Graz, Klagenfurt, Villach oder Wien, blockiert und sich so für die Umsetzung diverser Klimaschutzmaßnahmen einsetzt. Dabei habe die Psychologiestudentin bereits einige Verwaltungsübertretungen angehäuft, so das Argument vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA). Drei Stunden lang sei Windl am Donnerstag von der Behörde einvernommen worden.

“Akte ist 15 Zentimeter dick”

“Meine Akte mit ‘Anschuldigungen’, die mir […] vorgelegt wurde, ist zirka 15 Zentimeter dick”, berichtet Windl im Anschluss. Sie finde die Situation “absurd”. “Falschparker werden doch auch nicht ausgewiesen, weil sie dem Verkehr im Weg stehen”, argumentiert die Klimaaktivistin. “Auf mich wirkt dieses Vorgehen inkompetent. Alle Juristen, die wir gefragt haben, halten eine Abschiebung für völlig unverhältnismäßig”, ist auch Florian Wagner, Pressesprecher der Letzten Generation, fassungslos.