Von Fahrbahn abgekommen Verkehrs­unfall in Fürnitz forderte einen Ver­letzten Fürnitz bei Villach - Gemeinsam mit zwei Freunden war eine 17-jährige Autolenkerin am Donnerstagabend in Fürnitz unterwegs, als sie plötzlich von der Fahrbahn abkam. Ihr 16-jähriger Beifahrer wurde dabei verletzt.

Eine 17-Jährige war am Donnerstagabend mit ihrem Auto in Fürnitz unterwegs, als sie laut eigenen Angaben aufgrund des Gegenverkehrs rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge prallte die Frau gegen eine Betonleiteinrichtung. Dabei wurde ihr 16-jähriger Beifahrer verletzt und von Angehörigen ins LKH Villach gebracht. Ein weiterer 18-jähriger Mitfahrer blieb glücklicherweise unverletzt.