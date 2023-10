In den Abendstunden Feuerwehr in Wolfs­berg im Einsatz: Altpapier­container brannte lichterloh Wolfsberg - Die Freiwillige Feuerwehr Wolfsberg rückte am Donnerstagabend, dem 6. April 2023, zu einem Parkplatz in der Krankenhausstraße aus. Dort stand ein Altpapiercontainer in Flammen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (52 Wörter) © FF Wolfsberg

Die Freiwillige Feuerwehr Wolfsberg wurde am Donnerstagabend in die Krankenhausstraße in Wolfsberg alarmiert. Am Parkplatz stand ein Altpapiercontainer in Vollbrand. Rasch brachten die zehn Kameraden die Flammen unter Kontrolle. “Eine Brandursache konnte noch nicht erhoben werden”, heißt es seitens der Polizei. Die Schadenshöhe ist derzeit ebenfalls noch nicht bekannt.