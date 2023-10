Donnerstagnachmittag Feuerwehr-Groß­einsatz im Saggautal: Lagerhalle brannte St. Johann im Saggautal - 16 Feuerwehren standen am Donnerstagnachmittag, dem 6. April 2023, beim Brand einer Lagerhalle in St. Johann im Saggautal im Einsatz. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (106 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Feuerwehr-Großeinsatz in St. Johann im Saggautal: 16 Feuerwehren rückten aus, nachdem in Brand in einer Lagerhalle ausgebrochen war, in der Altpapier, Leichtfraktionsmüll sowie Gewerbemüll gelagert werden. “Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Halle bereits in Vollbrand”, heißt es seitens der Polizei.

191 Feuerwehrleute im Einsatz

191 Feuerwehrleute kämpften mehrere Stunden lang gegen die Flammen. Kurz vor 23 Uhr konnte schließlich “Brand aus” gegeben werden. Unklar bleibt vorerst die Brandursache. Die Ermittlungen dazu werden am Freitag durch das Landeskriminalamt (LKA) durchgeführt.