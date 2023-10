3:5 Österreich verliert Testspiel-Auftakt gegen Slowenien Villach - In der Villacher Stadthalle traf Österreichs Nationalteam am Donnerstagabend auf Slowenien. Die Mannschaft musste eine 3:5 Niederlage hinnehmen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (113 Wörter)

Nach 0:2-Rückstand nach 15 Minuten leitete Emilio Romig kurz vor Ende des ersten Drittels mit 1:2-Treffer im Powerplay die Wende ein. Ein Doppelschlag von Nico Feldner brachte das Team von Head Coach Roger Bader 3:2 in Führung. Doch nur wenig später kassierte man den Ausgleichstreffer.

3:5-Niederlage

Im Schlussdrittel gingen die Gäste durch ein Powerplay-Tor erneut in Führung. Die Entscheidung fiel 79 Sekunden vor Spielende mit einem Empty Net-Goal zum 5:3. Eine Verschnaufpause gibt es jedoch nicht: Bereits am Sonntag startet das Team in Innsbruck in die zweite Vorbereitungswoche auf die WM 2023 und trifft zweimal auf Italien. Beide Spiele werden auf LIVE.eishockey.at gestreamt. Der Kader wird am heutigen Freitag bekannt gegeben.