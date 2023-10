Feuerwehr im Einsatz Straßenwalze um­gekippt: Spektakuläre Bergung in Maria Lankowitz Maria Lankowitz - Aus bisher unbekannter Ursache ist am Donnerstagnachmittag, dem 6. April 2023, eine Straßenwalze in Maria Lankowitz umgekippt. Die Freiwilligen Feuerwehren Ligist und Maria Lankowitz rückten zum Einsatz aus. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (83 Wörter) © FF Markt Ligist

Die Freiwilligen Feuerwehren wurden am Donnerstagnachmittag nach Maria Lankowitz alarmiert. Dort ist aus bisher unbekannter Ursache eine Straßenwalze zur Seite gekippt. Mit dem Kran setzte man zur Bergung an: “Nach Sicherung der Baumaschine mithilfe des Seilzugs wurde die Maschine mit Hebekissen angehoben. Im Anschluss wurden Schlingen am Überrollbügel der Fahrerkabine angebracht und die Straßenwalze aufgestellt”, erklären die Florianis. Da die Maschine nicht mehr in Betrieb genommen werden konnte, wurde sie mithilfe eines zweiten Fahrzeugkrans auf den Transporthänger gehoben.