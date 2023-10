Schau am 21. & 22. April vorbei! Dieser Sommer bringt Action: Bei GS E-Bikes wartet schon das ideale E-Bike auf dich Fürnitz - Du möchtest eindrucksvolle Bergstraßen oder endlose gemütliche Trekkingtouren mit dem Fahrrad bewältigen? Die Saison ist schon längst eröffnet, du suchst aber noch das perfekte E-Bike? Am 21. Und 22. April findet bei GS E-Bikes wieder das Saisonopening statt. Hier kannst du unverbindlich die neuesten E-Bike-Trends testen und ausprobieren. Vorbeischauen zahlt sich aus, denn das Team von GS E-Bikes in Fürnitz setzt vor allem auf individuelle Beratung. Obendrauf kannst du dir ab sofort tolle Saisonopening-Vorteile mit bis zu 15 Prozent sichern. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (301 Wörter) Werbung Roland, Bernhard und Frank helfen dir dein perfektes E-Bike zu finden! © BauerBikes

Freizeit ist für dich Freiheit, dir fehlt aber noch das richtige E-Bike? Die Experten von GS E-Bikes sind selbst passionierte Profis und haben für dich das richtige Bike im Gepäck. „Das Einzigartige bei uns ist, dass wir Räder anbieten, die du nicht auf jeder Ecke bekommst. Wir bieten unter anderem Trekking-, Mountain- oder Road-E-Bikes der renommierten Marken M1, Flyer oder BH an, aber auch auf die Zusammenarbeit mit der Marke Moustache sind wir besonders stolz“, so Geschäftsführer und E-Bike-Experte Bernhard Gaggl.

Teste dein E-Bike

Frisch von der Freizeitmesse retour gibt es im E-Bike Store in Fürnitz in der Rosentalstraße 55, der übrigens nur drei Minuten vom Atrio in Villach entfernt ist, am 21. und 22. April das Saisonopening. Hier könnt ihr euch über die neuesten E-Bike-Trends informieren, die Newcomer-Modelle der neuen Saison bestaunen und natürlich alle Bikes durchprobieren. Bis zum Saisonopening am 21. und 22. April gelten die Preisvorteile der Freizeitmesse bis zu 15 Prozent.

Die Experten von GS E-Bikes sind selbst passionierte Profis und haben für dich das richtige Bike im Gepäck. © 5min.at

Radleasing, Vollkasko & Co.

Wie wäre es mit einem E-Bike für deine Firma? GS E-Bikes bieten auch E-Bikeleasing an: Beim Bikeleasing-Service für Diensträder erhält man ein Rundum-sorglos-Paket für das Leasing inklusive Vollkasko-Versicherungsschutz und Arbeitgeberausfallversicherung. Hier wird auch über die steuerlichen Vorteile für jeden Biker, egal ob Arbeitgeber, Arbeitnehmer oder Selbstständigen, informiert. “Weiteres gibt es bei uns noch eine Wertgarantie, eine Vollkaskoversicherung sozusagen, die das E-Fahrrad gegen Diebstahl, Unfall oder auch Verschleiß schützt”. Beim Saisonopening ist jeder willkommen, der sich seinen Traum vom E-Bike verwirklichen möchte, aber auch all jene, die die Vorteile vom E-Biken unverbindlich kennenlernen wollen!

Du möchtest dir einen Radträger für deine Urlaubsreise ausborgen? „Hat dein Auto eine Anhängerkupplung, kann man bei uns im Store Radträger tageweise ausleihen“, erklärt Bernhard Gaggl von GS E-Bikes.