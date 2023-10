Crash auf Autobahn Schwerer Unfall auf A2: Polizei, Feuerwehr und Rettung im Einsatz A2 Südautobahn - Die Hauptfeuerwache Villach sowie die Freiwilligen Feuerwehren Wernberg und Velden wurden am frühen Freitagmorgen, dem 7. April 2023, zu einem schweren Verkehrsunfall auf die A2 Südautobahn alarmiert. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (124 Wörter) © FF Wernberg

Aus bisher unbekannter Ursache kam es am frühen Freitagmorgen zu einem Auffahrunfall auf der A2 Südautobahn. Ein 22-jähriger Autofahrer fuhr dem vor ihm fahrenden 55-jährigen LKW-Lenker aus Slowenien hinten auf, woraufhin sich beide überschlugen und am Fahrbahnrand zum Stillstand kamen. Eines der beiden Fahrzeuge kam am Dach zum Liegen. Sofort rückten die Hauptfeuerwache Villach sowie die Freiwilligen Feuerwehren Wernberg und Velden, die Polizei und der Rettungsdienst zum Einsatz aus.

Feuerwehr führte Aufräumarbeiten durch

Beim Eintreffen der Feuerwehren befanden sich keine Fahrzeuginsassen mehr in den Kraftfahrzeugen. Sie wurden bereits durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Seitens der Feuerwehren wurde die Unfallstelle abgesichert, ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und die Fahrzeuge gesichert abgestellt. Die Bergung wurde durch ein privates Unternehmen durchgeführt.