Heißer Tipp für Naschkatzen! Pralinen, Crepe & Co.: Schokoladen­fest versüßt Villach den April Villach - Beim Schokoladenfest „Art&Ciocc“ von 12. bis 16. April werden 20 Chocolatiers aus Italien ihre Stände in der Villacher Innenstadt aufbauen und ihre süßen Kreationen zum Verkosten und Kaufen anbieten. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (202 Wörter) #GOODNews © Art&Ciocc

Nach den Osterfeiertagen wird es noch deutlich süßer in der Villacher Innenstadt: 20 Chocolatiers aus Italien werden ihre Stände aufbauen. Schokoladen in den unterschiedlichsten und kreativsten Sorten und Kombinationen sollen die Naschkatzen anlocken. Die in vielen Regionen Italiens bekannte und beliebte Veranstaltung Art&Ciocc beschert Villach ein neues Erlebnis und wird zeigen, was alles mit Schokolade möglich und machbar ist.

Von 12. bis 16. April

Die Tour der Chocolatiers begeistert seit dem Jahr 2008 ganz Italien und präsentiert sich heuer erstmals auch in Villach. Ab Mittwochnachmittag, 12. April, bis zum Samstagabend, 16. April, sind die Stände der Chocolatiers auf dem Hauptplatz geöffnet. Die Schokoladenmeister bieten die süße Versuchung in jeder Form und Größe an, zusätzlich eine reiche Auswahl an Neuheiten, regionalen Spezialitäten und Besonderheiten, Schokolade in Form von Objekten und Darstellungen zu jedem Thema.

Pralinen, Schokoladentafeln, Crepe & Co.

Für alle Schokoladenliebhaber gibt es eine große Auswahl aus Pralinen, Cremini, Tartufi, Ganache, Schokoladentafeln, Bruchschokolade, Crepe, verschiedene Aufstriche und vieles mehr. Außerdem werden auch biologische, vegane, und glutenfreie Schokolade präsentiert. Besonders spannend wird eine zuckerfreie Rohschokolade sein, die aufgrund sorgfältiger Herstellung den authentischen Geschmack von Kakao, zusätzlich Mineralien und Vitamine beinhalten soll.