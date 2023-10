Bilanz 20.462 Menschen mit steirischem Heizkosten­zuschuss unter­stützt Steiermark - 20.462 Anträge auf Heizkostenzuschuss des Landes wurden in der Wintersaison 2022/2023 von der Sozialabteilung des Landes gemeinsam mit Städten und Gemeinden abgewickelt. Das ist ein Plus von 55,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ausgaben von 6,95 Millionen Euro stellen ebenfalls einen Rekordwert dar – auch wegen der Verdoppelung des Heizkostenzuschusses auf 340 Euro. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (103 Wörter) © Pixabay

“In der Steiermark lassen wir niemanden zurück. Das beweist auch der Heizkostenzuschuss. Mehr als 20.000 Menschen konnten wir damit in dieser Zeit der sehr hohen Preise unterstützen”, betont Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ). Mehr als 5.100 Mal wurde der Heizkostenzuschuss an Menschen in Graz ausbezahlt, auf Platz zwei der Bezirksstatistik liegt Graz-Umgebung (1.793 Bezieher) vor Leibnitz mit 1.564 Heizkostenzuschüssen. “Mein Dank geht daher besonders an die Gemeinden, die uns bei der Abwicklung des Zuschusses tatkräftig unterstützt haben und an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozialabteilung im Land für die Abwicklung dieses großen Zuwachses an Anträgen”, unterstreicht Kampus abschließend.