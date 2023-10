Das ging flott Nach nur sechs Einkaufs­tagen: Villacher Mehr-Wert-Bonus ist aus­geschöpft Villach - Bis Donnerstagabend haben die Kunden 2.938 Rechnungen bei der Stadt eingereicht. Insgesamt wurde mit der Aktion ein Umsatz von 491.000 Euro generiert. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (185 Wörter) #GOODNews © 5min.at

Nach nur sechs Einkaufstagen war der Mehr-Wert-Bonus-Topf ausgeschöpft und 100.000 Euro in Form von Villach-Gutscheinen zuerkannt. Die Aktion wäre eigentlich bis 15. April gelaufen, endet jetzt jedoch automatisch vorzeitig. Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) freut sich sehr über den großen Erfolg und sagt im Namen der Stadtregierung: “Wir haben die neuerliche Mehr-Wert-Frühlingsaktion heuer wegen der extremen Teuerung in allen Bereichen gestartet. Und der Erfolg gibt uns Recht. Der Zuspruch war sensationell. Ich danke allen, die daran beteiligt waren, für ihr Engagement.”

2.938 Rechnungen eingereicht

Insgesamt haben die Kunden in den vergangenen sechs Einkaufstagen einen Umsatz von 491.000 Euro generiert und 2.938 Rechnungen eingereicht. Bürgermeister Albel: “Und die lukrierten 100.000 Euro in Form von Villach-Gutscheinen fließen nun wieder rasch in die Innenstadtbetriebe zurück. Insgesamt haben wir damit einen kräftigen Wirtschaftsimpuls gesetzt.” Nach der Prüfung aller eingereichten gültigen Rechnungen erhalten die Kunden ein Zusageschreiben über den reservierten Gutscheinbetrag. Die Gutscheine können dann ab 24. April im Stadtmarketingbüro am Hans-Gasser-Platz abgeholt werden. Sie sind bis 30. Juni 2023 gültig und in allen Villacher City Shops und in der City Gastro einlösbar.