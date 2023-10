Osterwochenende Reisewelle rollt durch Kärnten: Hier kann es heute länger dauern Kärnten - Der Osterreiseverkehr macht sich auch in Kärnten bemerkbar. Der ÖAMTC meldet etwa Stau auf der A10 Tauernautobahn. Auch beim Karawankentunnel kann es zu kurzen Verzögerungen kommen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (71 Wörter) © 5min.at

Mit dem Start der Osterferien rollt auch die erste Reisewelle in Richtung Süden. Auch in Kärnten macht sich der Osterreiseverkehr bereits bemerkbar. So verzeichnete der ÖAMTC etwa Staus auf der A10 Tauernautobahn zwischen Gmünd-Maltatal und dem Knoten Spittal an der Drau. Ebenso mit kurzen Wartezeiten rechnen, solltet ihr auf der A11 Karawankenautobahn beim Grenzübergang. Auf den Rückreiserouten kann es dann am Ostermontag zu Verzögerungen kommen.