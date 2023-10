Noch in der Nacht notoperiert

Graz: Fußball­fan schwebt nach schwerem Sturz in Lebens­gefahr

Graz, Bezirk St. Peter - Ein schwer alkoholisierter Oberösterreicher (28) stürzte in der Nacht auf Freitag, dem 7. April 2023, über die Kellerstiege seiner Unterkunft in Graz. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde noch in der Nacht notoperiert.