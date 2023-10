Sponsor des Tages! V-Club Villach sponsert Klagenfurter Fußballverein Grafenstein - Am 31. März fand das Fußballspiel TSV Grafenstein und SGA Sirnitz statt. Sponsor des Tages für den TSV Grafenstein war der V-Club Villach. Er unterstützt den TSV Grafenstein auf dem Weg zum geplanten Ziel: Aufstieg in die Kärntner Liga. von Carla Staber 1 Minute Lesezeit (192 Wörter) Der Sponsor des Tages in Grafenstein: Betriebsleiter Peter Plessnitzer und Mario Santer vom V-Club Villach mit dem sportlichen Leiter Michael Fromm vom TSV Grafenstein beim Sponsoren Ankick! © TSV Grafenstein

V-Club Villach unterstützt den TSV Grafenstein auf dem Weg zum geplanten Ziel: Aufstieg in die Kärntner Liga

Der V-Club Villach ist Sponsor des TSV Grafenstein. Der V-Club Villach mit Geschäftsführer Rüdiger Kopeinig unterstützt den TSV Grafenstein mit dem sportlichen Leiter Michael Fromm auf dem Weg zum geplanten Ziel: Aufstieg in die Kärntner Liga. Diese Verbindung zwischen dem V-Club und dem TSV Grafenstein ist mittlerweile schon zu einer engen Partnerschaft und auch Freundschaft geworden. Gerade erst im März ist der gesamte Verein mit 30 Mann mit einem Bus nach Villach gekommen und um den V-Club Villach zu besuchen. “Wir sind sehr froh und auch dankbar über diese Unterstützung!“, erzählt uns Michael Fromm, der sportliche Leiter des TSV Grafenstein.

Der Sponsor des Tages in Grafenstein: Betriebsleiter Peter Plessnitzer und Mario Santer vom V-Club Villach mit dem sportlichen Leiter Michael Fromm vom TSV Grafenstein beim Sponsoren Ankick! © TSV Grafenstein Die Hardcore Fans und Stimmungsmacher vom TSV Grafenstein mit Mario Santner vom V-Club Villach. © TSV Grafenstein

Sponsor des Tages

Der Sponsor des Tages am 31. März in Grafenstein: Betriebsleiter Peter Plessnitzer und Mario Santer vom V-Club Villach mit dem sportlichen Leiter Michael Fromm vom TSV Grafenstein beim Sponsoren Ankick. Ballsponsor war Markus Koch von der MK-Versicherungsagentur. Der TSV Grafenstein stellte mit einem 8:0 gegen Sirnitz seine Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis. Trainer Stefan Weitensfelder war an diesem Tag mit der Leistung der Mannschaft zufrieden.