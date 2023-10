Ab 11. April Umleitungen & Ersatzhalte­stellen: Im Nautilus­weg wird der Kanal saniert Klagenfurt - Ab 11. April wird im Nautilusweg der Kanal saniert. Die Arbeiten starten kommenden Dienstag im Kreuzungsbereich mit der Universitätsstraße. Der Verkehr wird lokal umgeleitet und bei Bedarf Ersatzhaltestellen für die Busse eingerichtet. Ende November 2023 sollen die Arbeiten an den Abwasserbeseitigungsanlagen abgeschlossen sein. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (201 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Mit den wärmeren Temperaturen kann auch die Baustellensaison wieder aufgenommen werden. Die Landeshauptstadt investiert laufend in die Erneuerung von Infrastruktur. Das nächste Kanalbauprojekt der Abteilung Entsorgung startet kommenden Dienstag, 11. April, im Kreuzungsbereich Universitätsstraße/Nautilusweg. “Konkret werden in der Wilsonstraße, im Nautilusweg sowie im Neptunweg die Schmutzwasserkanäle zur Sicherstellung der Abwasserentsorgung und zum Schutz des Grundwasserkörpers saniert bzw. erneuert”, heißt es seitens der Stadt.

Umleitungen und Ersatzhaltestellen

Auf den Betrieb der Universität werde natürlich Rücksicht genommen. “In diesem Bereich wird erst während der lehrveranstaltungsfreien Zeit von Juli bis September gearbeitet”, so die Verantwortlichen. Der Individualverkehr, also Autos, Fußgänger und Radfahrer, werde lokal umgeleitet. Abschnittsweise sind je nach Bauverlauf Parkplatzkapazitäten eingeschränkt. In Abstimmung mit der KMG werden bei Bedarf Ersatzhaltestellen für Busse errichtet.

2,1 Millionen Euro werden investiert

Im Klaren sei man sich darüber, dass kommende Großveranstaltungen, wie das ÖFB-Cupfinale, der Ironman oder Konzerte im Stadion “spezielle Herausforderungen” mit sich bringen werden. “Dahingehend werden aber der zeitliche und lagemäßige Ablauf der Baustelle abgestimmt und angepasst”, betont die Stadt. Ende November 2023 sollen die Arbeiten an den Abwasserbeseitigungsanlagen abgeschlossen sein. Die Stadt investiert insgesamt 2,1 Millionen Euro.