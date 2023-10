Um Weiterbestand zu sichern Stadt Graz über­nimmt Kinder­krippe Vinzenz­gasse Graz - Um den Weiterbestand der Einrichtung zu sichern und den Eltern weiterhin die Betreuungsplätze anbieten zu können, wird die Stadt Graz ab Herbst die Führung der Kinderkrippe Vinzenzgasse übernehmen. von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (367 Wörter) © Stadt Graz/Fischer

„Der Kinderbildungs- und -betreuungsbereich hat aktuell mit vielen Herausforderungen zu kämpfen”, weiß Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner, „als Stadt Graz kämpfen wir um jeden Betreuungsplatz und damit darum, den hervorragenden Status, den wir uns in diesem Bereich erarbeitet haben, auch weiterhin zu halten. Im vorliegenden Fall war es uns besonders wichtig eine gute Lösung zu erzielen, das ist mit dem Stadtsenatsbeschluss vom vergangenen Freitag gelungen.”

Stadt Graz über­nimmt Kinder­krippe Vinzenz­gasse

Konkret geht es um den Standort Vinzenzgasse 51- 53. Dort errichtete die STIA Immo GmbH (STIA) im Jahr 2019 einen Wohnbau, in dem im Erdgeschoss sowohl eine 2-gruppige Kinderkrippe als auch ein 2-gruppiger Kindergarten untergebracht sind. Der Kindergarten wird von der Stadt Graz geführt, die Kinderkrippe wurde bis dato von GIP-Generationen in Partnerschaft geführt. GIP ist in den letzten Wochen auf die Stadt zugkommen mit dem Ziel, die Führung der Kinderkrippe aufgrund der herausfordernden wirtschaftlichen und personellen Gesamtsituation im Kinderbildungs- und -betreuungsbereich abzugeben. Um den Weiterbestand der Einrichtung zu sichern und den Eltern auch weiterhin diese wichtigen Betreuungsplätze anbieten zu können, wird deshalb die Stadt Graz ab Herbst die Führung der Kinderkrippe Vinzenzgasse übernehmen.

Synergien durch gemeinsame Leitung

Kinderkrippe und Kindergarten werden dabei unter eine Leitung gestellt. Die Einrichtungen grenzen aneinander und sind durch eine Türe miteinander verbunden. Die Führung beider Einrichtungen unter einer Gesamtleitung ist daher räumlich sehr gut möglich und auch sinnvoll. Die Transitionsprozesse sind aufgrund einer einheitlichen Leitung besser planbar und die Entwicklung des Kindes kann aufgrund einer gemeinsamen Leitung durchgehend beobachtet und unterstützt werden. Ein bereichsübergreifendes Arbeiten zu einzelnen Themen, eine gemeinsame Nutzung des Gartens, etc. lässt einen guten Austausch von den Kleinstkindern mit den Kindergartenkindern zu und stärkt die Sozialkompetenz von Kindern beider Altersgruppen.

Keine Änderung bei Elternbeiträgen

Für die Eltern ändert sich durch die Übernahme wenig. GIP war mit der Kinderkrippe Vinzenzgasse im Tarifsystem der Stadt Graz. Das heißt bei der Beitragsberechnung kam auch jetzt schon die Sozialstaffel zur Anwendung. Bei Übernahme der Krippe durch die Stadt Graz gibt es daher auch keine Änderungen bei den Elternbeiträgen. Für die Ablöse der Möbelausstattung wurde ein Betrag von 60.000 Euro vereinbart.