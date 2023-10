Nachruf Villach trauert um ehe­maligen Kongresshaus-Direktor Villach - Wilhelm Windisch war langjährige Direktor des Villacher Kongresshauses. Am 2. April 2023 verstarb er im 96. Lebensjahr. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (46 Wörter) © pixabay.com

Villach trauert um seinen langjährigen Kongresshaus-Direktor Wilhelm Windisch. Er wurde im Jahr 1927 in Wiener Neustadt geboren und zog später in die Draustadt. Am 2. April ist er im 96. Lebensjahr friedlich eingeschlafen. Die Verabschiedung findet am Dienstagvormittag, 11. April, in der Zeremonienhalle am Waldfriedhof in Villach statt.