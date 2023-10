Fußball-Nachwuchsliga Nach Rassismus-Vorfall: Ganze Mannschaft verließ aus Solidarität den Platz Klagenfurt - Zu einem Rassismus-Vorfall kam es am vergangenen Sonntag bei einem U17-Fußballmatch zwischen Austria Klagenfurt und Bleiburg. Die betroffene Mannschaft verließ aus Solidarität den Platz. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (137 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay

In der Fußballnachwuchsliga traten am vergangenen Sonntag die Austria Klagenfurt und Bleiburg gegeneinander an. Dabei ließ ein Spieler aus Bleiburg in der zweiten Halbzeit rassistische Bemerkungen gegenüber einem Klagenfurter Spieler fallen. Der Junge sei beschimpft und beleidigt worden, heißt es in einem Bericht der APA. Aufgrund dessen soll er nicht mehr in der Lage gewesen sein weiterzuspielen, habe sogar geweint.

Ganze Mannschaft verließ den Platz

Der Bleiburger kassierte die Rote Karte. Im Anschluss verließ die gesamte Klagenfurter Mannschaft aus Solidarität das Spielfeld. Dafür werden sie nun bestraft. Das Fußballmatch wurde 0:3 gegen Austria Klagenfurt straf verifiziert. Außerdem muss der Verein eine Geldbuße in Höhe von 100 Euro zahlen. Der Jugendliche habe sich in der Zwischenzeit für seine Aussagen entschuldigt. Er wurde für die kommenden fünf Spiele gesperrt.