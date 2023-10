Einblicke in die Welt des Polizeiberufes

Girls‘ Day 2023: Landes­polizei­direktion Steier­mark stellt Frauen in den Vorder­grund

Steiermark - Am Donnerstag, 27. April 2023, findet heuer nach pandemiebedingter Pause wieder der „Girls‘ Day“ in der Landespolizeidirektion Steiermark statt. Mädchen und Frauen ab 14 Jahren bekommen an diesem Tag Einblicke in die Welt des Polizeiberufes.

