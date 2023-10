Kälteschock: Oster­hase bringt uns Schnee bis auf 600 Meter Kärnten - Zu den kühlen Temperaturen der vergangenen Tage gesellen sich am Osterwochenende auch noch dicke Wolken. Sowohl am Karsamstag als auch am Ostersonntag ist mit Regenschauern zu rechnen. "Örtlich kann es sogar auf bis zu 600 Meter Seehöhe herab schneien!", prognostizieren die Meteorologen von Geosphere Austria. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (153 Wörter) Bei der Eiersuche solltet ihr euch heuer warm anziehen. © Pixabay / Rex Landingham

Auch am Osterwochenende hält der Tiefdruckeinfluss an. Das unbeständige und kühle Wetter setzt sich fort, heißt es aus der österreichischen Unwetterzentrale (UWZ). Meist versperren dicke Wolken den Blick auf die Sonne und vor allem in Unterkärnten bis hin zu den Nockbergen sind am Karsamstag auch Regenschauer möglich. Vorerst bleibt die Schneefallgrenze aber über 1.200 Meter Seehöhe. Dies soll sich allerdings in der Nacht auf den Ostersonntag ändern, kündigen die Fachleute von Geosphere Austria an.

Schnee bis auf 600 Meter!

“Der Ostersonntag beginnt mit lokalen leichten Schnee- oder Schneeregenschauern”, prognostizieren die Wetterexperten. Örtlich könne es dabei sogar auf bis zu 600 Meter Seehöhe herab schneien! Tagsüber klettert die Schneefallgrenze dann auf 1.100 Meter Seehöhe. Immer wieder könne aber etwas Regen fallen. Auch die Temperaturen bleiben im Keller. Meist liegen sie zwischen 6 und 11 Grad. Bei der Eiersuche solltet ihr euch also besser eine dicke Daunenjacke anziehen.