Wetterprognose Ostern bringt Schnee- und Regen­schauer in die Steier­mark Steiermark - Der Osterhase bringt am Wochenende nicht nur Süßigkeiten sondern auch kühle Temperaturen. Sogar die Schneefallgrenze sinkt.

Der Karsamstag bringt viele Wolken, die Sonne zeigt sich selten. Es regnet und schneit zeitweise leicht bis mäßig, dazwischen gibt es aber auch mal trockene Phasen. “Die Schneefallgrenze schwankt zwischen 600 Metern in der Früh und etwa 1100 Metern Höhe am Nachmittag”, wissen die Wetterexperten der GeoSphere. Aufgrund der Bewölkung ist es am Morgen nur noch stellenweise frostig. Tagsüber bleibt es mit 5 bis 9 Grad aber sehr kühl. “Speziell im Norden weht mäßiger Nordwestwind”, so die Vorhersage.

Wetter am Ostersonntag

Auch am Ostersonntag bleibt das Wetter kühl und unbeständig.” Die Wolkendecke kann zwar zwischendurch auflockern und mitunter scheint auch mal kurz die Sonne, insgesamt werden aber die Wolken überwiegen”, so die GeoSphere. Zudem müsse man in der Steiermark auf den einen oder anderen Schnee- oder Regenschauer gefasst sein. “Schneeflocken fallen in der Früh in der Obersteiermark stellenweise bis in Tallagen herab, tagsüber pendelt sich die Schneefallgrenze in etwa 700 bis 1200 Metern Höhe ein”, wissen die Wetterexperten. Frühtemperaturen liegen zwischen 0 und 3 Grad, Tageshöchstwerte erreichen 6 bis 11 Grad.