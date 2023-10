Zwischen 6. und 7. April

Teures Mountain­bike wurde in Feld­kirchen gestohlen

Feldkirchen in Kärnten - Zwischen dem 6. und 7. April 2023 wurde ein teures Mountainbike gestohlen, das am Tiebelradweg in der Gemeinde Feldkirchen abgestellt worden war.

