Turbulenzen am Klagenfurter Flughafen Kapital­erhöhung: Lilihill will erst zahlen, wenn auf Call-Option verzichtet wird Klagenfurt - Diese Woche wurde bei der Generalversammlung des Klagenfurter Flughafens eine Kapitalerhöhung in Höhe von 3,7 Mio. Euro beschlossen. Der Mehrheitseigentümer Lilihill stellt sich diesbezüglich jedoch quer: Man wolle nur dann zahlen, wenn auf die Call-Option verzichtet werde.

Die Turbulenzen am Klagenfurter Flughafen scheinen nicht abzunehmen – ganz im Gegenteil. Erst kürzlich wurde bei der Generalversammlung eine Kapitalerhöhung von 3,7 Millionen Euro beschlossen, um den Flughafen vor der Zahlungsunfähigkeit zu bewahren. Während die Minderheitseigentümer ihre Anteile bereits einzahlten, scheint sich der Mehrheitseigentümer Lilihill damit noch Zeit zu lassen, wie mehrere Medien aktuell berichten. So wolle Lilihill nur dann zahlen, wenn auf die Call-Option, also den Rückkauf des Flughafens, verzichtet werde. Unternehmenssprecher Alexander Khaelss-Khaelssberg erklärte gegenüber der APA, dass man “Planungssicherheit und Klarheit” brauche. Es gebe die Befürchtung, dass der Anteil der Kapitalerhöhung weg sein könnte, wenn nachträglich doch noch die Call Option gezogen werde.

“Keinerlei Grund von Call Option abzugehen”

Andreas Schäfermeier, Pressesprecher von Landeshauptmann Peter Kaiser, äußerte sich am Freitagabend in einer ersten Stellungnahme zu dem Thema. „Landeshauptmann Peter Kaiser hat – obwohl ihm diesbezüglich keine referatsmäßige Verantwortung zukommt – immer für den Erhalt des Flughafens und den Ausbau des Flugangebotes insbesondere was die Anbindung an ein weiteres internationales Drehkreuz, wie den Flughafen Frankfurt, betrifft, eingesetzt. Nicht zuletzt war es auch sein Bestreben, dieses Bekenntnis in den Koalitionsverhandlungen und im neuen Regierungsprogramm zu verankern. Es liegt am Mehrheitseigentümer, der von ihm unterschriebene Selbstverpflichtung gegenüber Land und Stadt nachzukommen, und vordringlich die für den Sommerflugplan versprochene Anbindung an Frankfurt sowie die anderen Destinationen zu realisieren”, heißt es in einer Aussendung. Was die Call Option betrifft, so sei diese im seinerzeit auch vom Mehrheitseigentümer unterschriebenen Vertrag zur Teilprivatisierung fixiert und werde das auch weiterhin bleiben. Seitens des Landeshauptmannes gebe es keinerlei Grund davon abzugehen, und es sei Aufgabe der Verantwortlichen für entsprechende Lösungen im Interesse des Flughafens zu erarbeiten. “Wechselseitige Erpressungsversuche und Blockaden sind dabei nicht akzeptabel”, teilt Schäfermeier abschließend mit.