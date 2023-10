Tragödie am Karfreitag

Brandeinsatz: Tote Frau in Klagen­furter Wohnung gefunden

Klagenfurt - Zu einem tragischen Einsatz kam es am Karfreitag in Klagenfurt. Rettungskräfte fanden eine leblose Frau in einer verrauchten Wohnung. Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos.

von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (88 Wörter)