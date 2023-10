Wetterprognose

Am Karsamstag wird es in Kärnten regnerisch

Kärnten - "Am Karsamstag zeigt sich der Himmel über Kärnten meist bedeckt und in Teilen Unterkärntens bis hin zu den Nockbergen ist schon am Vormittag mit den ersten leichten Regenschauern zu rechnen", weiß die GeoSphere. Die Schneefallgrenze liegt um 1200 Meter.

