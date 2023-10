Wetterprognose Der Karsamstag wird regnerisch und frostig Steiermark - Der Karsamstag bringt viele Wolken stark bewölktes Wetter, die Sonne zeigt sich selten. "Es regnet und schneit zeitweise leicht bis mäßig, dazwischen gibt es aber auch mal trockene Phasen", sagt die GeoSphere voraus. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (68 Wörter) © Hannah Kulmitzer

Auch die Schneefallgrenze sinkt. Sie schwankt zwischen 600 Metern in der Früh und etwa 1100 Metern Höhe am Nachmittag. “Aufgrund der Bewölkung ist es am Morgen nur mehr stellenweise frostig, tagsüber bleibt es mit 5 bis 9 Grad aber sehr kühl”, so die Wettervorhersage weiter. Speziell im Norden weht mäßiger Nordwestwind.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.