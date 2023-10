"Frohe Weihnachten" Nanu? Weihnachts-Bus zur Osterzeit sorgt für Lacher Klagenfurt - Da war wohl jemand gute acht Monate zu früh dran. Mit der Aufschrift "Frohe Weihnachten" düste ein Bus am Karfreitag durch Klagenfurt. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) © klagenfurt_elite

Hier hat sich wohl jemand in der Jahreszeit geirrt – immerhin feiern wir Weihnachten erst in ungefähr acht Monaten. Das hielt einen Scherzkeks allerdings nicht davon ab, den Klagenfurtern bereits am heutigen Karfreitag “Frohe Weihnachten” zu wünschen. Ein Bus war nämlich mit dem winterlichen Gruß auf der Anzeigetafel in der Landeshauptstadt unterwegs, wie der Instagramaccount klagenfurt_elite teilt. Die Aktion sorgte bei den Internetusern für einige Lacher. Was genau hinter den Weihnachtsgrüßen zur Osterzeit steckt, ist allerdings nicht bekannt.