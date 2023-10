Tochter-Sohn Trick Betrügerische SMS kostete Grazerin (79) über 10.000 Euro Graz - „Hallo Mama, mein Handy ist kaputt..." - Ein Satz, der einer 79-jährigen Grazerin zum Verhängnis wurde. Sie überwies unbekannten Tätern einen Geldbetrag von mehr als zehntausend Euro. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (111 Wörter) © Aron M - Austria/ #36634505/ stock.adobe.com

Konkret traten die Täter mit ihrem Opfer am Abend des 6. April 2023 per SMS in Kontakt. „Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Kannst du mich per WhatsApp kontaktieren?“. Die Täter übermittelten dazu einen Link. Im guten Glauben, dass es sich dabei um ihren Sohn handelt, startete die Grazerin den Chat.

Grazerin überwies über 10.000 Euro

Im Zuge der Konversation forderten die Betrüger die Frau zu insgesamt vier Geldüberweisungen in der Höhe von über 10.000 Euro auf. Diese wurden auf jeweils unterschiedliche Konten durchgeführt. Erst als das Opfer ihren echten Sohn verständigte, erkannte sie den Betrug und erstattete Anzeige. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz führt Ermittlungen durch.