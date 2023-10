Drogen im Spiel

Streit eskaliert: Villacher zog plötzlich ein Messer und stach auf Gegner ein

Villach - Gestern Abend, am 7. April, kam es in einer Wohnung in Villach zu einer Auseinandersetzung im Suchgiftmilieu zwischen drei Männern im Alter von 21, 42 und 44 Jahren.

von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (98 Wörter)