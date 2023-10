Polizei führt Erhebungen durch Mit Fäusten auf Kopf eingeprügelt: Klagenfurter vor Disko zusammen­geschlagen Klagenfurt - Gestern Abend eskalierte eine Situation vor einer Klagenfurter Disko. Ein Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (53 Wörter) © BMI/Gerd Pachauer

Im Eingangsbereich einer Diskothek in Klagenfurt wurde gestern Abend, am 7. April, gegen 23 Uhr, ein 57-jähriger Klagenfurter von einem bisher unbekannten Täter durch Faustschläge am Kopf verletzt. Der Mann wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. “Weitere Erhebungen werden geführt”, heißt es von der Landespolizeidirektion Kärnten.