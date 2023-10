Mehrere Einsätze heute Nacht

Oster­haufen mit Molotow­cocktails in Brand gesteckt

Klagenfurt/Feldkirchen/Völkermarkt - Heute Nacht wurden in Kärnten insgesamt vier Osterhaufen in Brand gesteckt. In Klagenfurt waren die Täter besonders kreativ.

von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (153 Wörter)