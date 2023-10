Schwerer Unfall: Kleiner Fehler kostet Motorradfahrer (18) fast das Leben Turracher Bundesstraße (B 95) - Gestern Abend kam es zu einem schweren Unfall auf der Turracher Bundesstraße (B 95). Dabei wurde ein 18-Jähriger schwer verletzt. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (59 Wörter) © 5min.at

Gestern Abend, gegen 21 Uhr, krachte ein 53-jähriger PKW-Lenker auf der Turracher Bundesstraße (B 95) in ein entgegenkommendes Motorrad, gelenkt von einem 18-jährigen Klagenfurter. Er hatte ihn beim Linksabbiegen übersehen. Der Motorradlenker wurde in den Straßengraben geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Die Rettung brachte den Mann in das Klinikum Klagenfurt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.